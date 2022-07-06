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«Не планируется»: МИД РФ рассказал о введении выездных виз для россиян

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В России не планируют вводить выездные визы для граждан. Об этом сообщил на брифинге замдиректора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев, пишет ТАСС.

Hayk_Shalunts / Shutterstock.com

«Расширение имеющегося перечня оснований для временного ограничения прав граждан на выезд из России и тем более введение специальных выездных виз не планируется», — рассказал Зайцев.

Дипломат подчеркнул, что право россиян на выезд за границу закреплено в Конституции, и оно может быть ограничено лишь в установленных законом случаях.

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