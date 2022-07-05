Из Петербурга в Китай запустят прямые рейсы с конца июля

Рейсы будут выполняться каждую среду из петербургского аэропорта «Пулково» в Чэнду. Помимо этого, а 20 июля «Аэрофлот» запустит рейсы из Москвы в Пекин, а с 22 июля в Чэнду.

Отмечается, что посещать Китай с туристической целью пока нельзя. И власти страны пока не сообщают, когда будут сняты коронавирусные ограничения. Визы выдают дипломатам и работникам китайских компаний, их родственникам и другим отдельным категориям.