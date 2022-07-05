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Из Петербурга в Китай запустят прямые рейсы с конца июля

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Авиакомпания Sichuan Airlines запустит рейсы из Петербурга в Китай. Самолеты начнут летать в азиатскую страну с 27 июля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу посольства КНР в России.

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Рейсы будут выполняться каждую среду из петербургского аэропорта «Пулково» в Чэнду. Помимо этого, а 20 июля «Аэрофлот» запустит рейсы из Москвы в Пекин, а с 22 июля в Чэнду.

Отмечается, что посещать Китай с туристической целью пока нельзя. И власти страны пока не сообщают, когда будут сняты коронавирусные ограничения. Визы выдают дипломатам и работникам китайских компаний, их родственникам и другим отдельным категориям.

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