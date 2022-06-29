Россиянам вернут средства за отмененные из-за санкций и ограничений на полеты рейсы

Как сообщили в Минтрансе, к настоящему времени завершен первый этап выплат субсидий за вынужденный возврат авиакомпаниями денежных средств за отмененные рейсы, связанные с внешним санкционным давлением, а также временным ограничением работы аэропортов на юге и в центральной части России.

Возврат денежных средств компенсируется за полеты с 24 февраля по 1 июля 2022 на внутрироссийских направлениях и с 24 февраля по 31 октября — на международных. Планируется, что итогом реализации программы станет возврат авиакомпаниями денежных средств пассажирам не менее чем за 1 миллион билетов.

В апреле из резервного фонда правительства России на эти цели было выделено 19,5 миллиарда рублей. Договоры о субсидировании уже заключены с 20 авиакомпаниями на сумму 16,9 миллиарда рублей. Планируется заключение дополнительных соглашений в августе и в октябре.

«Благодаря принятым мерам права пассажиров на вынужденный возврат денег будут реализованы в полном объеме. Граждане смогут полностью вернуть денежные средства за отмененные рейсы, как внутрироссийские, так и международные. В свою очередь перевозчики сохранят собственные оборотные средства, которые они смогут направить на текущую операционную деятельность», — отмечают в Минтрансе.