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Дополнительные «Ласточки» из Петербурга запустят к фестивалю в Рускеале

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Из Петербурга пустят дополнительные поезда «Ласточка» в горный парк Рускеала в Карелии. Там с 15 по 16 июля пройдет VI Международный музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony.

Shutterstock.com

Как рассказали в РЖД, два поезда назначили на субботу, 16 июля, — это второй день фестиваля. «Ласточки» будут отправляться с Финляндского вокзала Петербурга в 11:15, прибытие в горный парк Рускеала — в 16:40.

Обратный поезд стартует в 23:30, прибытие в Петербург намечено на 04:23 следующего дня. В пути «Ласточки» останавливаются на станциях Девяткино, Сосново, Приозерск, Кузнечное, Сортавала, Сортавала-Центр.

Также на фестиваль можно попасть на «Ласточках», которые следуют из Петербурга в Сортавалу. Эти поезда состыкованы с графиком движения ретропоездов «Рускеальский экспресс»: они курсируют между Сортавалой и горным парком.

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