Дополнительные «Ласточки» из Петербурга запустят к фестивалю в Рускеале

Как рассказали в РЖД, два поезда назначили на субботу, 16 июля, — это второй день фестиваля. «Ласточки» будут отправляться с Финляндского вокзала Петербурга в 11:15, прибытие в горный парк Рускеала — в 16:40.

Обратный поезд стартует в 23:30, прибытие в Петербург намечено на 04:23 следующего дня. В пути «Ласточки» останавливаются на станциях Девяткино, Сосново, Приозерск, Кузнечное, Сортавала, Сортавала-Центр.

Также на фестиваль можно попасть на «Ласточках», которые следуют из Петербурга в Сортавалу. Эти поезда состыкованы с графиком движения ретропоездов «Рускеальский экспресс»: они курсируют между Сортавалой и горным парком.