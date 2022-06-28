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Смольный ведет переговоры о разморозке электронных виз с федеральным правительством

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Смольный хочет возобновить механизм электронных виз. Об этом заявил глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев на заседании городского правительства.

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«Мы не раз эту тему поднимали, говорили об этом и на (Петербургском международном экономическом) форуме, и вместе с федеральным агентством по туризму об этом говорили, что у нас, конечно, общая позиция: Петербург, да и Россия в целом, должны быть предельно открыты, эту работу надо продолжать. Мы вместе с Федеральным агентством по туризму обсуждаем вопрос с МИД, надеемся, что решение будет принято», — сказал он.

Электронные визы начали действовать в Петербурге и Ленобласти в конце 2019 года. Возможность въехать по упрощенной программе получили граждане из 53 стран. Электронный документ действовал в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России не более восьми суток. Однако эту систему временно отменили из-за пандемии коронавируса.

«Общая позиция, что Петербург и Россия в целом должны быть предельно открытыми, эту работу надо продолжать», — отметил Сергей Корнеев.

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