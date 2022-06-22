Куда поехать в поход с палатками в Ленобласти и Карелии? Вот семь проверенных мест

Пока лето в самом разгаре, доставайте рюкзаки, палатки и походные кружки — и уезжайте из города. «Собака.ru» совместно с турклубом «Открытие природы» подготовила список нетривиальных (и очень живописных) мест в Ленобласти и Карелии. Уверены, эти локации станут достойной альтернативой черноморским курортам.
Малуксинские карьеры
Цепь карьеров тянется от деревни Славянка до Старой Малуксы. Раньше здесь добывали песок в промышленных масштабах. Затем, когда работы прекратились, эти места заселили животные. Сейчас это отличное место для отдыха: карьеры окружены хвойным лесом, где можно собрать чернику и бруснику, есть много песчаных пляжей. К локации удобно подъехать на автомобиле, а палатку — поставить у воды.
Как доехать: от деревни Славянка (координаты: 59.76261 31.24528) по грунтовой дороге — до деревни Старая Малукса (координаты: 59.63805 31.37020), останавливаясь для выбора поляны. Встать с палатками можно на протяжении всего берега карьеров, пешая часть до одного километра.
Оредеж
Река находится недалеко от деревни Село Волосовского района Ленобласти. Место популярно благодаря красным девонским песчаникам, в которых можно найти останки древних животных, рыб и другие окаменелости. Вода богата радоном, поэтому купание в ней сравнимо с купанием в минеральных источниках. Здесь часто катаются на байдарках и сапах. Ну а мы считаем, сюда необходимо хотя бы раз отправиться в поход.
Для установки палатки лучше всего выбрать локацию вдоль берега от поселка Вырица до Сиверского. Кстати, если захотите погулять в окрестностях, посмотрите на Васильевский дворец, построенный в начале 2000-х на левом берегу Оредеж. Это уменьшенная копия Екатерининского дворца в Пушкине. Еще можно осилить трехкилометровую экотропу от «Школы жизни».
Как доехать: можно добраться до Вырицы (координаты: 59.41266 30.34968), далее — по поселку пройти к реке два километра (координаты: 59.35930 30.28526). Или — до поселка Сиверский (координаты: 59.35157 30.08149), далее — пройти два километра (координаты: 59.36503 30.09905).
Зеркальное
Озеро ледникового происхождения, окруженное сосновым лесом, расположено на юге Выборгского района Ленобласти. Говорят, здесь обитают плотва, окунь, ерш, лещ, судак, налим, линь и щука. Заход в воду плавный, есть песчаное дно. Встать с палаткой удобно даже на берегу. Сюда можно доехать на электричке от Финляндского вокзала до станции Яппиля, а затем пройти пешком примерно два километра.
Кстати, неподалеку расположен экоотель «Лес». Концепция базы отдыха предполагает полное единение с природой: здесь отсутствует электричество и водопровод, есть только свечи, факелы, дровяные печки, лесной родник, баня на берегу озера и лес. На территории расположены пять домов и два шалаша. Все оснащены кроватями, печью буржуйкой, рукомойниками, мангалами, столами и скамейками, местами для костра. Можно разместить палатку, но за дополнительную плату.
Как еще можно доехать: на машине (координаты места: 60.23153 29.14400). Подъехать можно прямо к самому берегу.
Дополнительная информация: инструкторы рекомендуют посетить поблизости озера Дружинное и Плетневое.
Лехмалахти
Залив расположен в районе поселка Кузнечного в Приозерском районе Ленобласти. В нем насчитывают более 80 больших и малых островов, поэтому место стало популярным среди любителей сплавов на байдарках и сапах. Берега залива — отличное место, чтобы раскинуть палатку и посмотреть красоты Ладожского озера. Автомобиль рядом с заливом не припарковать, поэтому лучше всего оставить его на одной из баз отдыха (например, «Тихая Гавань») или возле кемпинга. Неподалеку есть достопримечательности: музей «Порт Копсала», храм святого великомученика Георгия Победоносца в Кузнечном.
Как доехать: проложить маршрут до Кузнечного (координаты: 61.11330 29.87481), пройти по берегу Ладожского озера к месту для лагеря 6,5 километров (координаты: 61.13608 29.94313).
Дополнительная информация: есть маршрут вдоль залива.
Койонсаари
Это небольшой остров в Карелии с уникальным ландшафтом и песчаными пляжами. Установить палатку можно прямо у берега Ладожского озера. Правда, за пребывание на территории необходимо заплатить 155 рублей в сутки, так как он относится к национальному парку «Ладоржские шхеры». Здесь обитают краснокнижные животные: беркут, озерная форель, филин и другие. Ознакомиться с условиями посещения можно на сайте.
Как доехать: до базы Вятиккя (координаты: 61.28828 30.09053), затем пройти пешком до места стоянки два километра. С палаткой можно остановиться на ближнем берегу (координаты: 61.28186 30.12161) или подальше (координаты: 61.28186 30.12161).
Борницкие карьеры
Это место в Гатчинском районе часто именуют «марсианскими пейзажами». В свое время здесь добывали известняк для строительства Гатчинского дворца и Казанского собора. Сейчас сюда приезжают, чтобы покататься на сапах и устроить пикник возле чистой бирюзовой воды. Добраться к Борницским карьерам можно на автомобиле, а палатку лучше всего установить у воды.
Как доехать: до обзорной площадки (координаты: 59.48844 29.93716). Машину оставьте у шлагбаума. От стоянки до карьеров пройдите 200-400 метров.
Орехово
В деревне Орехово в Ленобласти есть больше пяти озер, у которых можно остановиться с палатками. Среди них профессиональные походники выделяют Верхолино, Нырково, Валкиалампи — к водоемам удобно подъехать на легковой машине или дойти пешком от станции Орехово (электрички от Финляндского вокзала ходят достаточно часто). Палатку можно установить как на берегах, так и на полянах.
Как доехать: проложить маршрут до озера Верхолино (координаты: 60.44714 30.29607). К берегу можно подъехать на машине.
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