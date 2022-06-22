Куда поехать в поход с палатками в Ленобласти и Карелии? Вот семь проверенных мест

Оредеж

Река находится недалеко от деревни Село Волосовского района Ленобласти. Место популярно благодаря красным девонским песчаникам, в которых можно найти останки древних животных, рыб и другие окаменелости. Вода богата радоном, поэтому купание в ней сравнимо с купанием в минеральных источниках. Здесь часто катаются на байдарках и сапах. Ну а мы считаем, сюда необходимо хотя бы раз отправиться в поход.

Для установки палатки лучше всего выбрать локацию вдоль берега от поселка Вырица до Сиверского. Кстати, если захотите погулять в окрестностях, посмотрите на Васильевский дворец, построенный в начале 2000-х на левом берегу Оредеж. Это уменьшенная копия Екатерининского дворца в Пушкине. Еще можно осилить трехкилометровую экотропу от «Школы жизни».

Как доехать: можно добраться до Вырицы (координаты: 59.41266 30.34968), далее — по поселку пройти к реке два километра (координаты: 59.35930 30.28526). Или — до поселка Сиверский (координаты: 59.35157 30.08149), далее — пройти два километра (координаты: 59.36503 30.09905).