Экоотель без электричества (это детокс!) и глэмпинг у Ладожского озера: где отдохнуть недалеко от Петербурга этим летом?

Мазаная Горка

Это экокомплекс в лесу на берегу реки Лемовжа. Он состоит из нескольких зданий — с видом на лес, рядом с озером и рекой, неподалеку от родника и дом с интерьером в стиле альпийских шале. Каждый оборудован газовой плитой, холодильником и дровяной печью. На территории есть ферма с кроликами и фазанами и маяк — его используют как обзорную площадку. В искусственных прудах можно порыбачить за дополнительную плату.

Что здесь делать: есть баня на дровах (входит в стоимость), рыбалка (платно), можно собирать грибы.

Что посмотреть рядом: ферма «Родные ладони» (семейная ферма хозяев Мазанной горки), церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Хотнежа, святой источник недалеко от церкви, Девонский обрыв в деревне Хотнежа.

Где: Ленинградская область, Мазанная горка, набережная реки Лемовжа, 1.

Можно с животными: да.

Стоимость: от 9000 рублей.

Подробную информацию можно узнать здесь.