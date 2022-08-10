Экоотель без электричества (это детокс!) и глэмпинг у Ладожского озера: где отдохнуть недалеко от Петербурга этим летом?

Посиделки у костра, палатки, пикник у воды, сапборды и отдых без интернета: мы собрали список курортов в Ленобласти и Карелии, где можно пожить в окружении соснового леса и даже устроить цифровой детокс.
Мазаная Горка
Это экокомплекс в лесу на берегу реки Лемовжа. Он состоит из нескольких зданий — с видом на лес, рядом с озером и рекой, неподалеку от родника и дом с интерьером в стиле альпийских шале. Каждый оборудован газовой плитой, холодильником и дровяной печью. На территории есть ферма с кроликами и фазанами и маяк — его используют как обзорную площадку. В искусственных прудах можно порыбачить за дополнительную плату.
Что здесь делать: есть баня на дровах (входит в стоимость), рыбалка (платно), можно собирать грибы.
Что посмотреть рядом: ферма «Родные ладони» (семейная ферма хозяев Мазанной горки), церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Хотнежа, святой источник недалеко от церкви, Девонский обрыв в деревне Хотнежа.
Где: Ленинградская область, Мазанная горка, набережная реки Лемовжа, 1.
Можно с животными: да.
Стоимость: от 9000 рублей.
Подробную информацию можно узнать здесь.
Radostland
Это глэмпинг среди скал в Карелии. На территории расположены двух- и трехместных сафари-тенты, оборудованные кроватями и мини-кухнями, с видом на Ладожское озеро. У каждого номера есть своя гриль-зона. Санблок расположен отдельно. Работает кафе. Отсюда на моторных лодках можно поехать на прогулку по Ладожским шхерам.
Что здесь делать: кататься на сапбордах, каяках, катерах, ходить на пешие и конные прогулки, играть в петанк и настольные игры, посещать баню.
Что посмотреть рядом: Ладожские шхеры.
Где: Карелия, 10 километров от Лахденпохья.
Стоимость: от 6000 рублей.
Подробную информацию можно узнать здесь.
Море
Это база отдыха на берегу Выборгского залива, среди лесов полуострова Киперорт. Есть семь двухместных домов на первой и второй береговых линиях и семь двухэтажных коттеджей. На берегу стоит дровяная баня. Оборудованы спортивная и детская площадки. Ежедневно на пляже работает кафе-бар «Тихий ход». В водоеме обитают редкие виды рыб, серые тюлени, кольчатые нерпы, а в лесу можно встретить орлана-белохвоста.
Что здесь делать: взять в прокат настольные игры, велосипеды, лодки и сапборды, палки для скандинавской ходьбы, коврики для йоги, волейбольные и футбольные мячи, фрисби, ракетки для бадминтона и скакалку.
Где: полуостров Киперорт, Выборгский район, Прибойный проезд, 1.
Можно с животными: да.
Стоимость: от 7000 рублей.
Подробную информацию можно узнать здесь.
ВидноОзеро
Глэмпинг расположен на берегу Онежского озера, рядом с островом Кижи. Шатры оснащенные мебелью, обогревателями, печью. У каждого есть своя зона барбекю. В отдельном здании находится санузел. Работает баня.
Что здесь делать: взять велосипеды и лодки напрокат, сапборды и настольные игры.
Что посмотреть рядом: часовня Самсона (XIX век), церковь Николая Чудотворца, музей-заповедник «Кижи».
Где: Карелия, Медвежьегорский район, Великогубское сельское поселение, деревня Кондобережская.
Можно с животными: да.
Стоимость: от 4000 рублей.
Подробную информацию можно посмотреть здесь.
Веззика Загубье
Это пять трехместных и два двухместных сафари-тентов на берегу Ладожского озера. Шатры оборудованы кроватями, умывальниками, печами, ящиками для хранения вещей, столами и стульями. Санузел расположен отдельно, есть баня. Добраться до отеля можно только по воде: бесплатный катер отправляется от Загубья. Есть частный трансфер за дополнительную плату.
Что здесь делать: кататься на cапах, лодках, велосипедах; рыбачить, заниматься йогой.
Где: д. Загубье, Волховский р-н Ленинградской области у наплавного моста №6 через Ново-Свирский канал.
Можно с животными: да.
Стоимость: шатер от 5000 рублей.
Подробную информацию можно узнать здесь.
Экоотель «Лес»
Это пять домов и два шалаша на берегу озера Зеркальное, неподалеку от железнодорожной станции Яппиля. Все оснащены кроватями, печью буржуйкой, рукомойниками, мангалами, столами и скамейками. Здесь нет электричества и водопровода — только свечи, факелы и нетронутый лес. Кажется, это отличное место для цифрового детокса! Можно разместить свою палатку на территории. На месте продают наборы для костра, матрасы из сена и подушки с травами.
Что здесь делать: кататься на лодке (250 рублей за час), рыбачить, посещать баню, гулять по лесным тропам.
Где: Выборгский район, озеро Зеркальное, Южный берег.
Стоимость: экодомик на двоих — 3000 рублей в сутки, шалаш с видом на озеро — 3500 в сутки.
Можно с животными: да, без доплат.
Стоимость: 1000 рублей — со своей палаткой, от 3000 рублей — дома и шалаши.
Подробную информацию можно узнать здесь.
We Lodge
Это отель в хвойном лесу на берегу Медного озера. Он построен так, что ни одно дерево во время строительства не пострадало. Все коммуникации обходят корни растений. Владельцы отказались от одноразовой пластиковой посуды, организовали раздельный сбор на территории. Работает лесной бар ROOTS с богатой коллекцией джина и авторской коктейльной картой от Ильи Астафьева, ресторан лесной и фермерской кухни HVOY и беседка в формате chef’s table, где круглый год проходят гастроли знаменитых шеф-поваров.
Что здесь делать: посещать йога-практики и травяную парную, кататься на квадроциклах, рыбачить, играть в петанк и бинго, смотреть кино в баре ROOTS.
Где: Ленинградская область, Медное озеро.
Цена: от 16000 рублей.
Подробную информацию можно узнать здесь.
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