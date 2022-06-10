18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

В Благовещенске открыли первый автомобильный мост между Россией и Китаем. Вот во сколько обойдется проезд по нему

Поделиться:

В Благовещенске открыли первый автомобильный мост через реку Амур, связывающий город в России и Хэйхэ в Китае. По нему уже открыто грузовое движение.

По словам главы Амурской области Василия Орлова, который участвовал в церемонии открытия, средняя стоимость проезда по мосту Благовещенск-Хэйхэ для одного легкового автомобиля составит 8 700 рублей. Когда переправа себя окупит, стоимость станет ниже. По мнению министра транспорта России Виталия Савельева, открытие моста позволит нарастить объемы грузооборота до 1 миллиона тонн грузов в год. «Уверен, что открытие моста позволит сократить затраты и сроки транспортировки грузов во внешней торговле», — приводит РИА «Новости» его слова. 

Первые грузовые автомобили, которые прошли по мосту, ввезли в Россию автомобильные шины и комплектующие для электрооборудования. В Китай отправились восемь тягачей автопарка ООО «Газпром гелий сервис», работающие на сжиженном природном газе. В целом ежедневно по мосту смогут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых машин.

Beliakina Ekaterina / Shutterstock.com

Мост Благовещенск-Хэйхэ через Амур в 2019 году

Мост Благовещенск-Хэйхэ через Амур возводили с 2016 года. Строительство обошлось в 19 миллиардов рублей, 14 из которых были вложены Россией. Длина двухполосной трансграничной переправы составила 1 080 метров, общая ширина проезжей части составила 11 метров. Общая протяженность мостового перехода — около 20 километров, в нее входят 6 километров дороги в Китае и 13 километров подъездных путей на территории России.

Сейчас правительства России и Китая рассматривают возможность строительства еще двух мостов через Амур. «Считаем целесообразным строительство еще двух железнодорожных мостовых переходов и сегодня мы эту работу проводим с Китайской Народной Республикой, Министерством транспорта РФ и РЖД. Это мост Джалинда-Мохэ и Благовещенск-Хэйхэ. Это перспектива достаточно отдаленная, нужно просчитать очень много составляющих. В первую очередь, необходимо отталкиваться от трафика, посмотреть как будет загружен трансграничный мост в Еврейской автономной области (Нижнеленинское-Тунцзян), насколько он справится с нарастающей нагрузкой грузооборота между нашими странами», — приводит «Коммерсантъ» слова губернатора Амурской области Василия Орлова. 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: