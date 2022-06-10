По словам главы Амурской области Василия Орлова, который участвовал в церемонии открытия, средняя стоимость проезда по мосту Благовещенск-Хэйхэ для одного легкового автомобиля составит 8 700 рублей. Когда переправа себя окупит, стоимость станет ниже. По мнению министра транспорта России Виталия Савельева, открытие моста позволит нарастить объемы грузооборота до 1 миллиона тонн грузов в год. «Уверен, что открытие моста позволит сократить затраты и сроки транспортировки грузов во внешней торговле», — приводит РИА «Новости» его слова.

Первые грузовые автомобили, которые прошли по мосту, ввезли в Россию автомобильные шины и комплектующие для электрооборудования. В Китай отправились восемь тягачей автопарка ООО «Газпром гелий сервис», работающие на сжиженном природном газе. В целом ежедневно по мосту смогут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых машин.