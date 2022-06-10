В Благовещенске открыли первый автомобильный мост через реку Амур, связывающий город в России и Хэйхэ в Китае. По нему уже открыто грузовое движение.
По словам главы Амурской области Василия Орлова, который участвовал в церемонии открытия, средняя стоимость проезда по мосту Благовещенск-Хэйхэ для одного легкового автомобиля составит 8 700 рублей. Когда переправа себя окупит, стоимость станет ниже. По мнению министра транспорта России Виталия Савельева, открытие моста позволит нарастить объемы грузооборота до 1 миллиона тонн грузов в год. «Уверен, что открытие моста позволит сократить затраты и сроки транспортировки грузов во внешней торговле», — приводит РИА «Новости» его слова.
Первые грузовые автомобили, которые прошли по мосту, ввезли в Россию автомобильные шины и комплектующие для электрооборудования. В Китай отправились восемь тягачей автопарка ООО «Газпром гелий сервис», работающие на сжиженном природном газе. В целом ежедневно по мосту смогут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых машин.
Мост Благовещенск-Хэйхэ через Амур в 2019 году
Мост Благовещенск-Хэйхэ через Амур возводили с 2016 года. Строительство обошлось в 19 миллиардов рублей, 14 из которых были вложены Россией. Длина двухполосной трансграничной переправы составила 1 080 метров, общая ширина проезжей части составила 11 метров. Общая протяженность мостового перехода — около 20 километров, в нее входят 6 километров дороги в Китае и 13 километров подъездных путей на территории России.
Сейчас правительства России и Китая рассматривают возможность строительства еще двух мостов через Амур. «Считаем целесообразным строительство еще двух железнодорожных мостовых переходов и сегодня мы эту работу проводим с Китайской Народной Республикой, Министерством транспорта РФ и РЖД. Это мост Джалинда-Мохэ и Благовещенск-Хэйхэ. Это перспектива достаточно отдаленная, нужно просчитать очень много составляющих. В первую очередь, необходимо отталкиваться от трафика, посмотреть как будет загружен трансграничный мост в Еврейской автономной области (Нижнеленинское-Тунцзян), насколько он справится с нарастающей нагрузкой грузооборота между нашими странами», — приводит «Коммерсантъ» слова губернатора Амурской области Василия Орлова.
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