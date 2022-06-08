«Аэрофлот» на четверть снизил стоимость авиабилетов на Дальний Восток

Скидка в размере 25% установлена на рейсы авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия». Она будет действовать на «плоских» тарифах — единых тарифах с фиксированной ценой, которая не зависит от даты приобретения билета и не меняется в рамках определенного периода. Билеты по специальной цене можно будет приобрести до 30 июня, воспользоваться — до 31 октября 2022 года.

Билеты подешевеют на маршрутах из Москвы во Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Магадан и Южно-Сахалинск. Так, перелет из столицы во Владивосток теперь обойдется в 12 190 рублей, туда и обратно — в 20 290. Дополнительная скидка будет предоставляться детям, жителям Дальневосточного федерального округа и льготным категориям граждан.

Снижение стоимости авиабилетов в «Аэрофлоте» объяснили выполнением государственных и социально значимых задач. «В период повышенного спроса на авиаперевозки «Аэрофлот» снижает минимальные цены на самые длинные перелеты внутри страны, предоставляя возможность жителям России отправиться в путешествие в удаленные регионы по приемлемой стоимости», — приводит «Коммерсантъ» заявление перевозчика.