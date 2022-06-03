«Аэрофлот» приостановил полеты коммерческих рейсов на Шри-Ланку

«"Аэрофлот" приостанавливает выполнение коммерческих рейсов в Коломбо (Шри-Ланка) на ближайший период в связи с неблагонадежностью ситуации в части обеспечения беспрепятственных полетов воздушных судов авиакомпании в Шри-Ланку. Продажа билетов на рейсы в Коломбо временно закрыта», — сообщает перевозчик.

В компании пообещали вывезти пассажиров, которые находятся в Коломбо с билетами в обратном направлении на 2, 4 и 5 июня, 4 и 5 июня.

Представители перевозчика добавили, что пассажиры с билетами до Москвы на более поздние даты, также будут вывезены из Коломбо в срок: «"Аэрофлот" занимается вопросом организации перевозки пассажиров из Коломбо, имеющих оформленные билеты на последующие даты. Убедительно просим пассажиров спокойно продолжать свой отдых, по факту принятых решений авиакомпания дополнительно проинформирует через контакт-центр и автоматизированную систему оповещений. Все пассажиры будут доставлены в Москву в изначально запланированные или близлежащие даты».