Экипажам самолетов разрешат применять против дебоширов пластиковые наручники и ремни

Новые правила вступят в силу с 1 сентября и продлятся до осени 2028 года. В документе говорится, что при чрезвычайной ситуации на борту, создающей опасность или мешающей работе, экипаж должен принять меры для ее пресечения и проинформировать командира воздушного судна.

Если успокоить дебошира не получилось, и он отказался исполнять просьбу командира прекратить беспорядки, то его можно связать ремнями или заковать в наручники.