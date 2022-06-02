Экипажам самолетов разрешат применять против дебоширов пластиковые наручники и ремни

Экипажам самолетов российских авиакомпаний разрешат применять к дебоширам спецсредства сдерживания. Речь идет о пластиковых наручника и нейлоновых ремнях. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Новые правила вступят в силу с 1 сентября и продлятся до осени 2028 года. В документе говорится, что при чрезвычайной ситуации на борту, создающей опасность или мешающей работе, экипаж должен принять меры для ее пресечения и проинформировать командира воздушного судна.
Если успокоить дебошира не получилось, и он отказался исполнять просьбу командира прекратить беспорядки, то его можно связать ремнями или заковать в наручники.
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