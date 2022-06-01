Продолжительность пляжного отдыха россиян снизилась. Почему?

По данным генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкна, которые приводит ТАСС, средняя продолжительность пляжных туров уменьшилась с 12 до 10 дней, тогда как экскурсионные туры остались в границах 3-4 дней. По его мнению, это связано с экономическими причинами, а также плохой погодой.

Туроператор Fun&Sun приводит более конкретную статистику продолжительности туров. Так, на Мальдивы теперь ездят на 9 дней вместо 10-ти в 2021 году, в Кавказские Минеральные Воды — на 10 дней вместо 12-ти, в Москву и Подмосковье — на 5 дней вместо прежних 9-ти. При этом длительность путевок в Турцию, наоборот, выросла — с 9 до 10 дней, в Карелию — с 4 до 5, в Краснодарский край — с 8 до 9 дней.

Наиболее популярными направлениями для летнего отдыха россиян в это году являются Россия и Турция, также спросом пользуются туры в Абхазию, ОАЭ, Египет и Мальдивы. Отдельные туроператоры фиксируют рост популярности Таиланда и Казахстана как направлений для отдыха за границей этим летом.

Среди внутрироссийских направлений высоким спросом пользуется Краснодарский край, Крым, Петербург, Кавминводы, Кавказ, Подмосковье, Калининград, Казань и ряд других регионов страны.

Что касается цен на путевки, то в этом году они подорожали в среднем на 10% по сравнению с показателями 2021 года из-за удорожания перевозок, ограничения предложения и высокого спроса. За поездку в Петербург придется отдать на 14% больше, в Сочи — на 10-15%, а в Крым, наоборот, меньше на 6%, чем годом ранее.