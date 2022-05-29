Правительство поручило Ростуризму рассмотреть обнуление НДС для туроператоров

Как отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, такое предложение было высказано самой отраслью. При этом он заявил, что «были приняты беспрецедентные меры поддержки с освобождением от НДС инфраструктуры на пять лет, поэтому сейчас надо [действовать] очень аккуратно».

По словам Чернышенко, «надо проработать прежде всего экономическую модель, оценить выпадающий доход с возможным развитием бизнеса и налогооблагаемую базу, которые приведут к тому, чтобы произошел баланс».