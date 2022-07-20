Малоизвестные (и очень красивые!) храмы, которые стоит посмотреть, путешествуя вокруг Золотого кольца

В селе было две деревянные церкви — летняя, холодная, и зимняя, отапливаемая. Впоследствии на их месте был выстроен каменный храм Георгия Победоносца (освящен в 1798 году). Храм имел три предела: святого Великомученика Георгия, Живоначальной Троицы и Успения Божьей Матери. Справа от церкви находилось одноэтажное здание приходской школы, построенное в 1910 году по типовому проекту для сельской местности, также в селе было расположено приходское попечительство.

Церковь Георгия Победоносца пережила две революции, ее закрыли только в 1930-е годы. Верхние ярусы колокольни снесли, а храмовую часть использовали под склад. На сегодняшний день церковь заброшена, восстановление не планируется.

Где находится: село Вексицы, Ростовский район, Ярославская область.