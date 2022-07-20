Малоизвестные (и очень красивые!) храмы, которые стоит посмотреть, путешествуя вокруг Золотого кольца

Вокруг Золотого кольца есть множество малоизвестных (но не менее привлекательных!) зданий, не вошедших в маршрут. Фотограф-документалист Анна Короб в своей книге «Неизвестное Золотое кольцо России» представила разрушающиеся архитектурные памятники, которые достойны внимания не меньше, чем Золотые ворота во Владимире или Свято-Троицкая Сергиева Лавра в Сергиевом Посаде — публикуем отрывок.
Церковь Георгия Победоносца. Село Вексицы, Ростовский район, Ярославская область
Церковь Георгия Победоносца
Когда-то давно на этом месте жило финно-угорское племя меря, которое дало имя реке Вексе, а от него и пошло название села Вексицы. Точная дата образования села неизвестна, но в исторических документах оно упоминается уже с 1629 года. До 1764 года это были митрополичьи земли, то есть земли, находившиеся в прямой юрисдикции митрополита Русской православной церкви.
Церковь Георгия Победоносца. Село Вексицы, Ростовский район, Ярославская область
В селе было две деревянные церкви — летняя, холодная, и зимняя, отапливаемая. Впоследствии на их месте был выстроен каменный храм Георгия Победоносца (освящен в 1798 году). Храм имел три предела: святого Великомученика Георгия, Живоначальной Троицы и Успения Божьей Матери. Справа от церкви находилось одноэтажное здание приходской школы, построенное в 1910 году по типовому проекту для сельской местности, также в селе было расположено приходское попечительство.
Церковь Георгия Победоносца пережила две революции, ее закрыли только в 1930-е годы. Верхние ярусы колокольни снесли, а храмовую часть использовали под склад. На сегодняшний день церковь заброшена, восстановление не планируется.
Где находится: село Вексицы, Ростовский район, Ярославская область.
Заброшенная старообрядческая церковь Рождества Христова. Урочище Семеновка, Муромский район, Владимирская область
Заброшенная старообрядческая церковь Рождества Христова
По данным Всероссийской переписи населения 1897 года, старообрядцев во Владимирской губернии было почти три процента, а в Гороховецком уезде — сорок процентов населения были раскольниками. После церковной реформы Никона в середине XVII века все, кто не принял изменения, были названы раскольниками и подверглись гонениям.
Больше 250 лет старообрядчество пребывало в борьбе за веру. Гонения то усиливались, то ослабевали, но никогда не прекращались. Лишь в 1905 году Николай II дарует свободу вероисповедания и исповеди. Староверы начинают активно строить церкви и печатать церковную литературу.
Так, в селе Сорвиха (нынешнее название Семеновка) к 1907 году был выстроен новый каменный пятиглавый храм в русском стиле. Меценатом стал фабрикант Яков Никонович Фокин, он не ограничился только храмом и возвёл также благотворительные дома для священнослужителей и каменную церковно-приходскую школу.
Закрыли церковь в марте 1930 года. На сегодняшний день это одиноко стоящий среди болот и лесов храм. На его освящение в начале XX века пришло почти 2000 человек, а сегодня на десятки километров едва ли найдётся хотя бы 100.
Где находится: урочище Семеновка, Муромский район, Владимирская область.
Церковь Николая Чудотворца. Урочище Николо-Топор, Мышкинский район, Ярославская область
Церковь Николая Чудотворца
Первое официальное упоминание этого места встречается в документах XVII века, тогда здесь стояла деревянная церковь Николая Чудотворца на погосте. Однако по легендам это место было известно уже с 1238 года, когда татаро-монголы согнали сюда пленных русских и зарубили всех топорами. Крови было так много, что местная речка стала багряно красной, с тех пор она и получила своё название Топорка. Позднее рядом с речкой была воздвигнута церковь в память об убиенных.
Сегодня на этом месте стоит каменный храм, который был выстроен в 1827 году. Стройку затеял мышкинский помещик, отставной капитан-лейтенант флота Афанасий Иванович Башмаков. Стройка храма началась в 1827 году, а закончилась только к 1841 году.
Церковь Николая Чудотворца. Урочище Николо-Топор, Мышкинский район, Ярославская область.
В 1848 году снесли старую трапезную от предыдущего храма. В 1852 году Афанасий Иванович умер, но строительство церкви продолжил его сын Михаил.
Продолжилось и строительство трапезной, и тогда же начались работы по перестройке колокольни, ее сносить не стали, а лишь надстроили. В 1937 году церковь закрыли. На сегодняшний день храм заброшен, разрушается.
Где находится: урочище Николо-Топор, Мышкинский район, Ярославская область.
Заброшенная церковь посреди поля. Урочище Даниловское, Юрьев-Польский район, Владимирская область
Заброшенная церковь посреди поля
Село Даниловское было известно еще в Средние века и часто подвергалось набегам со стороны неспокойных соседей. Из Юрьев-Польского кремля был даже проложен подземный ход, по которому жители бежали под защиту толстых стен храма во время набегов.
Когда-то село было вотчиной Юрьевского Архангельского монастыря и принадлежало ему до 1764 года. В 1625 году царь Михаил Федорович дал грамоту, по которой Даниловское освобождалось от казённых пошлин, и право суда над крестьянами предоставил монастырю.
Заброшенная церковь посреди поля. Урочище Даниловское, Юрьев-Польский район, Владимирская область
В 1764 году начинается возведение нового каменного храма, строится он на средства прихожан и московского купца Зиновия Ивановича Коркотина. Закончили строительство в 1772 году, тогда же храм и освятили. У церкви было два придела: летний в честь Благовещения Пресвятой Богородицы и зимний — в честь Казанской иконы Божьей Матери. В 1893 году открывается церковно-приходская школа.
После революции храм был закрыт. Сегодня от села осталась лишь церковь, поселение распахано вместе с кладбищем. А в 1900 году тут проживало 486 человек.
Где находится: урочище Даниловское, Юрьев-Польский район, Владимирская область.
Отрывок для публикации предоставила издательская группа «Эксмо-АСТ».
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