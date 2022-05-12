«Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» переходят на российскую систему бронирования билетов

«Система призвана защитить персональные данные пассажиров и заменить иностранные сервисы бронирования, дальнейшее использование которых несет риски для отрасли пассажирских перевозок», — сказано в заявлении Ростеха.

ПО разработано госкорпорацией совместно с ее технологическим партнером «Сирена-Трэвел». В Ростехе также подчеркнули, что в дополнение к основной системе создадут ее резервную копию. Она нужна для экстренного подключения авиакомпаний, если зарубежные поставщики одновременно откажутся от сотрудничества.

Отмечается, что «Аэрофлот» перейдет на российскую систему уже летом 2022 года. Когда это сделают «Уральские авиалинии» — неизвестно. На данный момент российские авиакомпании пользуются услугами иностранных провайдеров систем бронирования, среди которых Sabre, Amadeus и Navitaire. За последние несколько месяцев Sabre и Amadeus расторгли дистрибьюторские отношения с «Аэрофлотом».