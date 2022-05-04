«Аэрофлот» возобновляет регулярные рейсы в Индию

Первый вылет в Дели состоится 5 мая в 23:25 из терминала С аэропорта «Шереметьево». Полеты будут проходить два раза в неделю по понедельникам и пятницам на Airbus A330-300. Билеты уже доступны для покупки на сайте авиакомпании. Стоимость перелета в обе стороны по тарифу без багажа обойдется в 35-37 тыс. рублей на человека.

Туроператоры пояснили, что такая низкая цена на авиаперелеты связана с завершением туристического сезона в стране: температура воздуха поднимается выше 35 градусов и сопровождается высокой влажностью. Отмечается, что перелеты в Дели можно использовать как транзитную точку на пути в Таиланд, поскольку такой маршрут обойдется дешевле, чем через Катар или ОАЭ.

Сейчас посетить Индию можно как туристам с сертификатом о вакцинации, так и без него. И тем, и тем для въезда в страну необходимо иметь ПЦР-тест. Также путешественникам после окончания срока действия первого теста придется делать новые, если нужно сесть на рейс, поезд или автобус для путешествий по стране.