«Аэрофлот» временно приостановил членство в альянсе SkyTeam

«"Аэрофлот" не прекращает использовать товарные знаки, продукты и сервисы SkyTeam, но по привилегиям альянса на рейсах ПАО "Аэрофлот" могут действовать некоторые ограничения, — говорится в заявлении.

В альянсе пообещали информировать тех клиентов, кого коснутся любые изменения в льготах и услугах SkyTeam. Отмечается, что пассажиры «Аэрофлота» перестанут получать бонусы на рейсах членов SkyTeam. Тоже самое касается пассажиров SkyTeam на рейсах «Аэрофлота».

Международный альянс SkyTeam объединяет 19 авиакомпаний из разных стран. Российский перевозчик вошел в его состав в апреле 2006 года.

Ранее из App Store удалили мобильные приложения авиакомпаний «Аэрофлот» и Utair. В пресс-службе авиаперевозчика посоветовали гражданам не переустанавливать приложение, потому что повторно установить приложение уже не получится.