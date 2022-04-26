Консульство Нидерландов приостанавливает выдачу виз россиянам с конца апреля

Изменения не коснутся виз, которые выдают по гуманитарным причинам, при наличии временного вида на жительство, а также если имеют уважительные причины, предусмотренные двусторонним соглашением.

Решение о приостановке выдачи виз было принято из-за объявления персонами нон грата 14 сотрудников посольства Нидерландов в Москве и сотрудника генконсульства в Петербурге. Они должны покинуть Россию в срок до 14 дней.