РЖД добавил дополнительные «летние» поезда на курорты юга России

«В настоящее время фиксируется высокая динамика увеличения спроса на билеты в сообщении с югом России — городами Черноморского побережья и Северного Кавказа. Наиболее популярные направления (+50% к прошлому году): Москва — Анапа, Петербург — Адлер, Москва — Адлер, Воронеж — Адлер», — сказано в сообщении.

Сейчас холдинг прорабатывает вопрос о назначении сезонных поездов, большинство из которых будут курсировать в сообщении с курортами юга России.

Так, в дополнение к 480 парам поездов, которые ездят круглогодично, добавили еще 112 пар сезонных летних поездов из разных регионов, в том числе в направлении Анапы — 37 поездов (+7 поездов курсируют круглогодично), Адлера — 31 поезд (+32 круглогодичных), Новороссийска — 13 поездов (+9 круглогодичных), Кисловодска — 2 поезда (+11 круглогодичных), Ейска — 2 поезда.

Количество мест могут увеличить за счет добавления дополнительных вагонов, назначения поездов и увеличения периодичности курсирования существующих.