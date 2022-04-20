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«Невский экспресс» вернется в расписание в конце апреля

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Скоростной дневной поезд «Невский экспресс» после капитального ремонта вернут в расписание с 29 апреля. Об этом сообщают в РЖД.

Studio MDF / Shutterstock.com

«С 29 апреля между Москвой и Петербургом снова начнет ходить скоростной дневной поезд №747/748 "Невский экспресс"», — сказали в пресс-службе холдинга.

До 10 мая поезд будет курсировать по специальному расписанию. Состав будет отправляться ежедневно (кроме 7 мая) из Петербурга в 5:40 с прибытием в Москву в 9:47 и из столицы в 13:30, в Петербурге поезд будет в 17:34.

О дальнейшем расписании сообщат дополнительно. В компании отметили, что на первый рейс будет действовать специальная цена – от 1000 рублей.

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