«Невский экспресс» вернется в расписание в конце апреля

«С 29 апреля между Москвой и Петербургом снова начнет ходить скоростной дневной поезд №747/748 "Невский экспресс"», — сказали в пресс-службе холдинга.

До 10 мая поезд будет курсировать по специальному расписанию. Состав будет отправляться ежедневно (кроме 7 мая) из Петербурга в 5:40 с прибытием в Москву в 9:47 и из столицы в 13:30, в Петербурге поезд будет в 17:34.

О дальнейшем расписании сообщат дополнительно. В компании отметили, что на первый рейс будет действовать специальная цена – от 1000 рублей.