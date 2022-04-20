Авиакомпания S7 временно приостановила свое участие в альянсе Oneworld

«В связи с ограничением международного авиасообщения значительно сократилось бизнес-взаимодействие S7 Airlines с альянсом Oneworld. В такой ситуации S7 Airlines и Oneworld приняли совместное решение с 19 апреля 2022 приостановить действие соглашения. Для пассажиров сохраняются преимущества действующих двусторонних соглашений S7 Airlines с авиакомпаниями-партнерами. Привилегии в рамках альянса Oneworld будут временно недоступны. Начисление и списание миль проводится в штатном режиме за исключениями», — сообщает S7.

В частности, временно приостановлены выписка премиальных билетов и начисление миль авиакомпаниями American Airlines (с 1 марта), British Airways и Iberia (с 14 марта), Alaska Airlines (с 8 апреля). Запросы на восстановление миль за полеты, совершенные до этих дат, будут обработаны в течение 45 дней. Для всех рейсов авиакомпании Qatar Airways доступна опция начисления миль, но временно приостановлена выписка премиальных билетов.

Альянс Оneworld объединяет несколько ведущих мировых авиакомпаний — в том числе American Airlines, Alaska Airlines, Qatar Airways, British Airways, Japan Airlines и другие — и около 30 дочерних перевозчиков. Вместе авиакомпании ежедневно выполняют более 14 тысяч рейсов по почти тысяче направлений по всему миру. Оneworld стал первым глобальным альянсом, который ввел совместную продажу и оформление билетов авиакомпаниями-участниками. Часто летающие пассажиры авиакомпаний-партнеров Оneworld могут копить и тратить накопленные за полеты мили, получая бонусные билеты на рейсы Оneworld, а так же пользоваться иными бонусами и привилегиями авиакомпаний альянса.