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Путешествия

Red Wings запустит рейсы из Москвы в Дубай в конце апреля

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Авиакомпания Red Wings планирует запустить рейсы из Домодедово в Дубай. Первый самолет полетит 27 апреля, говорится в сообщении перевозчика.

Shutterstock.com

Полеты будут проходить дважды в неделю. Пассажиров на этом направлении будут перевозить российские лайнеры SSJ 100 вместимостью 100 кресел, которые способны летать на расстояние до 4,6 тыс. км (в базовой версии – до 3 тыс. км).

В компании пояснили, что ранее Red Wings не летала в ОАЭ. Планируется, что рейсы будут выполняться с промежуточной посадкой на дозаправку в Махачкале. Высаживать пассажиров при этом не будут.

«Самолеты SSJ 100 во флоте Red Wings принадлежат российским лизинговым компаниям, зарегистрированы в Авиационном регистре Российской Федерации, застрахованы и перестрахованы российскими страховыми компаниями — это позволит авиакомпании выполнить свои обязательства перед всеми пассажирами международных рейсов», — напомнили в Red Wings.

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