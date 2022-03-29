S7 распродает билеты на авиаперелеты со скидкой до 50%

Распродажа пройдет с 29 марта по 1 апреля. Перелеты по специальным тарифам доступны с датой вылета начиная от 4 апреля по всем направлениям, осуществляемым авиакомпанией.

Например, стоимость перелета туда-обратно в экономическом классе из Новосибирска в Уфу начинается от 7 516 рублей, в Челябинск — от 8 298, в Грозный и Махачкалу — от 9 350, в Улан-Удэ — от 9 896, в Петропавловск-Камчатский — от 17 504 рубля.

Из Москвы можно добраться прямыми рейсами в Горно-Алтайск (от 11 992 рубля) и Новокузнецк (от 12 992), а также практически на другой конец страны: в Братск (от 14 тысяч) и Якутск (от 18 тысяч рублей).

Жителям Владивостока доступны билеты от 10 722 рублей в Иркутск и от 11 970 рублей — в Петропавловск-Камчатский.

Как рассказали «Собака.ru» в пресс-службе авиакомпании, за все перелеты участники программы лояльности S7 Priority получают мили, которые можно потратить на авиабилеты и дополнительные услуги в полете. Использовать мили можно в любой момент.