В России готовят меры об ограничениях на въезд для граждан из «недружественных стран»

«Этот акт введет целый ряд ограничений на въезд на территорию России. Одновременно с этим в целях предотвращения угрозы жизни и здоровья граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые оказались на территории Украины, для них был облегчен порядок въезда и пребывания на территории России для безопасного возвращения в страны своей гражданской принадлежности», — сказал глава МИД.

Лавров также отметил, что западные страны дошли до прямого государственного бандитизма, конфискации частной собственности и отказа от обязательств в финансово-экономической сфере.