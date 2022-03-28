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В России готовят меры об ограничениях на въезд для граждан из «недружественных стран»

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В России готовят проект указа президента об ответных мерах визового характера. Эти меры должны будут ограничить въезд в страну для граждан «недружественных стран», пишет РИА Новости со слов министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Shutterstock.com

«Этот акт введет целый ряд ограничений на въезд на территорию России. Одновременно с этим в целях предотвращения угрозы жизни и здоровья граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые оказались на территории Украины, для них был облегчен порядок въезда и пребывания на территории России для безопасного возвращения в страны своей гражданской принадлежности», — сказал глава МИД.

Лавров также отметил, что западные страны дошли до прямого государственного бандитизма, конфискации частной собственности и отказа от обязательств в финансово-экономической сфере.

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