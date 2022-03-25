Петербургский аэропорт «Пулково» переходит на летнее расписание

В летнем сезоне в Пулкове запланировано выполнение регулярных рейсов более чем по 80 российским направлениям. Новыми станут полеты в Котлас (авиакомпания «РусЛайн»), Курган «Nordwind Airlines), Пензу («ИрАэро») и Тобольск (авиакомпании «Россия»). Также будет увеличена частота рейсов по следующим направлениям: Москва, Калининград, Казань, Ижевск, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Оренбург, Омск и Красноярск.

В международной программе полетов запланировано более чем 30 маршрутов. Авиакомпании продолжат обслуживать регулярные и чартерные рейсы из Петербурга в Белград (Сербия), Бишкек (Киргизия), Доху (Катар), Дубай (ОАЭ), Душанбе (Таджикистан), Ереван (Армения), Минск (Беларусь), Ош (Киргизия), Стамбул (Турция) и другие города.

Также запланировано увеличение рейсов авиакомпании Turkish Airlines в турецкую Анталью, перевозчика Uzbekistan — в Узбекистан на направлениях Наманган, Самарканд, Ташкент, Ургенч и Фергана. Среди новинок расписания полеты в город Бухара, которые будет осуществлять авиакомпания Uzbekistan Airways, а также Тунис (Nouvelair).

На летнее расписание аэропорт «Пулково» перейдет с 27 марта. Оно будет действовать до 29 октября 2022 года.