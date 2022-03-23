Южная Корея возобновляется безвизовый въезд для россиян. Но есть условие

«Правительство снимает часть ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19, и возобновляет действие соглашений о взаимной отмене визовых требований для граждан России и еще 46 стран», — говорится на сайте консульства Южной Кореи во Владивостоке.

Чтобы попасть в страну, россиянам необходимо предварительно зарегистрироваться в системе K-ETA. В ассоциации отмечают, что пока в республику можно попасть только для учебы, лечения или по срочным гуманитарными целям. Туристические поездки пока запрещены.

Для въезда необходимо сделать ПЦР-тест в течение 72 часов до прибытия и получить справку об отсутствии симптомов коронавируса за 48 часов. А при въезде в страну нужно сделать еще один тест вне зависимости от результатов и соблюдать 14-дневный карантин за свой счет.

А с 1 апреля отменяется обязательная самоизоляция для вакцинированных одобренными ВОЗ препаратами. С момента получения второго компонента препарата должно пройти минимум две недели, но не более 180 дней.