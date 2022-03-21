РЖД отменили требование носить маску в поездах и на вокзалах

«Поскольку эпидемическая ситуация стабилизировалась, постепенно снимаются действующие ограничения в поездах и на вокзалах российских железных дорог. Например, отменяется обязательное требование замерять температуру тела пассажиров в ходе поездки на поезде, а также им больше не надо носить маски и соблюдать социальное дистанцирование в вагонах-бистро и в вагонах-ресторанах», — сообщили в пресс-службе компании.

В РЖД уточнили, что они продолжат дезинфицировать вагоны и помещения вокзалов. Также отменяются ПЦР-тесты для работников поездных бригад перед отправкой в рейс и обработка формы. Помимо этого, прекращается организация горячего питания для детей из организованных детских групп на вынос в вагонах по местам рассадки. Теперь они смогут выходить и обедать в вагонах-ресторанах.