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Таиланд планирует отменить для туристов ПЦР-тест перед выездом

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Власти Таиланда планируют с 1 апреля отменить ПЦР-тест на коронавирус, который необходимо делать за 72 часа до вылета. Теперь тестирование будут проводить только по прилете в страну.

Shutterstock.com

По новым требованиям, путешественников попросят сделать ПЦР-тест в день прилета и антигенный тест на пятый день пребывания в стране. Об этом сообщил представитель министерства иностранных дел королевства Натапану Нопакун, пишет ТАСС.

Также для прибывающих в страну сокращается период карантина. Вне зависимости от статуса вакцинации, он будет составлять пять дней.

А с 1 июля власти Таиланда планируют разрешить вакцинированным иностранцам находиться в стране без ПЦР-теста, если сохранится низкий процент заболеваемости среди туристов. А путешественникам без прививки позволят посещать Таиланд с тестом, сделанным по прилете.

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