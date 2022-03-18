Таиланд планирует отменить для туристов ПЦР-тест перед выездом

По новым требованиям, путешественников попросят сделать ПЦР-тест в день прилета и антигенный тест на пятый день пребывания в стране. Об этом сообщил представитель министерства иностранных дел королевства Натапану Нопакун, пишет ТАСС.

Также для прибывающих в страну сокращается период карантина. Вне зависимости от статуса вакцинации, он будет составлять пять дней.

А с 1 июля власти Таиланда планируют разрешить вакцинированным иностранцам находиться в стране без ПЦР-теста, если сохранится низкий процент заболеваемости среди туристов. А путешественникам без прививки позволят посещать Таиланд с тестом, сделанным по прилете.