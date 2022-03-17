В какие страны можно улететь из России прямо сейчас? А из каких вернуться? Рассказали в Минтрансе

Несмотря на введенные ограничения на использование воздушного пространства, российские авиакомпании продолжают международные авиасообщение. Шесть перевозчиков выполняют полеты в Азербайджан, Армению, Беларусь, Киргизию, ОАЭ, Таджикистан, Турцию и Узбекистан с совокупной частотой около 250 рейсов в неделю.

Для осуществления зарубежных рейсов российскими перевозчиками используются воздушные суда, у которых отсутствует риск быть задержанными за рубежом — в том числе 147 отечественных самолетов Sukhoi SuperJet 100.

Рейсы в Россию на сегодняшний день осуществляют 29 авиакомпаний из Алжира, Армении, Бахрейна, Белоруссии, Венесуэлы, Израиля, Индии, Ирака, Казахстана, Катара, Киргизии, Марокко, Монголии, ОАЭ, Сербии, Сирии, Таджикистана, Туркменистана, Турции и Узбекистана.

Также Минтранс отчитался о реализации программы субсидирования региональных авиаперевозок. За январь-февраль 2022 года по ней были выполнены более 7 тысяч рейсов — это на 25 % больше, чем за аналогичный период 2021 года. Воспользовались льготными авиабилетами за указанный период более 436,8 тысяч пассажиров.

Программой субсидирования в целях обеспечения доступности воздушных перевозок населению в январе — феврале 2022 воспользовались более 140,3 тысячи пассажиров, что на 27% превышает показатель 2021 года. Ожидается, что реализация указанных мер поддержки позволит обеспечить в 2022 году рост перевозок пассажиров по льготным тарифам на 14%.

«В 2022 году для повышения уровня мобильности населения реализуются меры государственной поддержки субсидируемых маршрутов, на которые из бюджета выделен значительный объем средств — 27,5 миллиардов рублей. На сегодняшний день осуществляются программы субсидирования региональных перевозок, полетов в центральную часть России из Калининграда, с Дальнего Востока, а также созданной в 2021 году единой Дальневосточной авиакомпании "Аврора"», — резюмировали в Минтрансе.