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Вьетнам возвращает безвизовый въезд для российских туристов

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Власти Вьетнама освободили россиян от оформления визы для посещения страны, а также открыли границы для всех иностранных туристов. Об этом сообщает Национальная администрация туризма Вьетнама (VNAT).

Shutterstock.com

Визы не потребуются гражданам из Германии, Франции, Италии, Испании, Беларуси и еще семи стран, в числе которых Россия. Им разрешено находится в стране до 15 дней с момента въезда, не зависимо от типа паспорта и цели поездки.

Отмечается, что постановление о безвизовом въезде во Вьетнам рассчитано на три года до 14 марта 2025 года. Не исключено, что власти смогут продлить срок действия правила.

Также сообщается, что во Вьетнам смогут попасть все иностранные туристы с 15 марта 2022 года. Для этого путешественникам необходимо предоставить сертификат о вакцинации от коронавируса или справку о выздоровлении, а также отрицательный ПЦР-тест.

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