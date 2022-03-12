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UPD: пассажирский самолет Санкт-Петербург - Сочи, который подал сигнал тревоги в небе над Казахстаном, приземлился

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В эту субботу, 12 марта, пассажирский самолет рейса Санкт-Петербург - Сочи подал сигнал тревоги в небе, пролетая над территорией Казахстана. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

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«Airbus рейса Санкт-Петербург - Сочи подал сквок general emergency (сигнал тревоги) над Казахстаном, он следует в аэропорт назначения», — заявил собеседник агентства. Самолет опустился на высоту до 6,5 тыс. м, а затем набрал высоту. В настоящий момент причина сигнала тревоги неизвестна.

UPD: Пассажирский самолет благополучно приземлился в аэропорту назначения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

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