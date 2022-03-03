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S7 подтвердила частичную отмену международных рейсов из-за санкций

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S7 Airlines значительно сократила международную полетную программу. Представители авиакомпании заявили, что вынуждены это сделать из-за ограничений.

﹏﹏﹏﹏﹏ / Shutterstock.com

Перевозчик отметил, что не прекращает полеты за рубеж полностью. В ближайшее время S7 планирует полеты из Новосибирска в Дубай и из Москвы в Анталью.

«Пассажиры отмененных рейсов получают уведомления от авиакомпании, наши специалисты работают с ними в Представительствах S7 Airlines. Пассажиры отмененных международных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета или обменять билеты на доступные рейсы в другие даты», — сообщили в авиакомпании.

Ранее в СМИ появилась информация, что S7 Airlines полностью отменила международные рейсы, в том числе и СНГ, после инцидента с арестом ее самолета в Ереване. Официально эти данные не подтвердились, но Евросоюз обязал лизинговые компании прекращать сотрудничество из-за ситуации на территории Украины.

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