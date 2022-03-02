США закрывают воздушное пространство для российских самолетов

«Я объявляю, что мы присоединяемся к нашим союзникам и закрываем американское воздушное пространство для всех российских рейсов», — заявил президент США Джо Байден, выступая во вторник вечером перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса с ежегодным посланием «О положении страны».

Приказы о закрытии неба для самолетов из России уже изданы Министерством транспорта США и его Федеральным авиационным управлением. Документы приостанавливают полеты «всех воздушных судов, находящихся в собственности, сертифицированных, эксплуатируемых, зарегистрированных, зафрахтованных, арендованных или контролируемых в интересах или в интересах лица, являющегося гражданином России».

Под запрет попали пассажирские и грузовые рейсы, а также регулярные и чартерные. Оба приказа вступят в силу сегодня, 2 марта.