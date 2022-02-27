Италия, Германия и Швеция закрыли небо для самолетов из России. Обновляется

Полный список стран, которые закрыли свое воздушное пространство для самолетов россии выглядит так:

Италия

Великобритания

Польша

Чехия

Болгария

Эстония

Румыния

Латвия

Литва

Финляндия

Словения

Австрия

Дания

Ирландия

Исландия

Германия

Швеция

Украина

Бельгия

При этом запрет на полеты самолетов из России над всем ЕС может войти в новый пакет антироссийских санкций. Согласование новых ограничений может произойти уже сегодня, сообщает РИА Новости со ссылкой на западные агентства. Россия отвечает аналогичными мерами.