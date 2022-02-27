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Италия, Германия и Швеция закрыли небо для самолетов из России. Обновляется

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Власти Италии объявили о закрытии воздушного пространства для российских самолетов. Теперь число стран, которые приняли такое решение, достигло 19. Ранее небо для самолетов РФ закрыли власти Ирландии, Австрии и Дании, Германии, Исландии, Швеции и Бельгии.

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Полный список стран, которые закрыли свое воздушное пространство для самолетов россии выглядит так:

  • Италия
  • Великобритания
  • Польша
  • Чехия
  • Болгария
  • Эстония
  • Румыния
  • Латвия
  • Литва
  • Финляндия
  • Словения
  • Австрия
  • Дания
  • Ирландия
  • Исландия
  • Германия
  • Швеция
  • Украина
  • Бельгия

При этом запрет на полеты самолетов из России над всем ЕС может войти в новый пакет антироссийских санкций. Согласование новых ограничений может произойти уже сегодня, сообщает РИА Новости со ссылкой на западные агентства. Россия отвечает аналогичными мерами.

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