Италия, Германия и Швеция закрыли небо для самолетов из России. Обновляется

Власти Италии объявили о закрытии воздушного пространства для российских самолетов. Теперь число стран, которые приняли такое решение, достигло 19. Ранее небо для самолетов РФ закрыли власти Ирландии, Австрии и Дании, Германии, Исландии, Швеции и Бельгии.
Полный список стран, которые закрыли свое воздушное пространство для самолетов россии выглядит так:
- Италия
- Великобритания
- Польша
- Чехия
- Болгария
- Эстония
- Румыния
- Латвия
- Литва
- Финляндия
- Словения
- Австрия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Германия
- Швеция
- Украина
- Бельгия
При этом запрет на полеты самолетов из России над всем ЕС может войти в новый пакет антироссийских санкций. Согласование новых ограничений может произойти уже сегодня, сообщает РИА Новости со ссылкой на западные агентства. Россия отвечает аналогичными мерами.
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