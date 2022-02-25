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Ростуризм досрочно закрывает программу туристического кешбэка из-за нехватки денег

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Ростуризм досрочно закрывает программу туристического кешбэка. Продажи путешествий по России завершится почти на полтора месяца раньше запланированного срока из-за нехватки денег.

Shutterstock.com

Текущий этап программы туристического кешбэка стартовал 18 января и должен был завершиться 12 апреля. Как сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, сумма, которая была запланирована для его реализации, уже практически полностью исчерпана. В акции приняли участие 700 тысяч человек, которые приобрели поездок на 12 миллиардов рублей — им вернулось уже более 2,5 миллиардов рублей.

«Поэтому окно продаж будет завершено досрочно — в ночь на 1 марта. У всех, кто планировал воспользоваться программой, есть еще несколько дней чтобы это сделать. Я напомню, что в этом году будет еще одно окно продаж — уже на осень-зиму. О точных датах продаж мы объявим чуть позже», — отметила Догузова.

Как пишет «Интерфакс Туризм», на 2022 год в рамках Национального проекта по туризму на реализацию программы туристического кешбэка заложено 5 миллиардов рублей. Часть средств запланирована на весенний этап продаж, часть — на осенний. В момент, когда туристы используют средства, запланированные на тот или иной этап, продажи по программе завершаются.

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