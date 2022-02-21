Израиль откроет границы для непривитых от коронавируса туристов

Как следует из официального заявления канцелярии премьер-министра Нафтали Беннета, с 1 марта 2022 года въехать на территорию Израиля смогут туристы любого возраста — как привитые, так и те, кто не вакцинировался. Последние должны будут дважды предоставить ПЦР-тесты — перед отлетом и после приземления в Израиле.

«Мы наблюдаем постоянное снижение данных о заболеваемости, поэтому пришло время постепенно открываться», — приводит издание Haaretz слова Беннета.

Напомним, в конце января Израиль уже упрощал правила въезда в страну для вакцинированных «Спутником V» и «Спутником Лайт». Теперь серологический тест на антитела к коронавирусу можно сдать перед поездкой — еще в России. Также всем туристам необходимо было сдать ПЦР-тест на COVID-19 не ранее чем за 72 часа до вылета.