Австрия открывает границы для туристов из России

Въезд туристов из России в Австрию будет разрешен при предъявлении отрицательного результата теста на коронавирус уже с 22 февраля. Также россияне могут предоставить анализ на антитела. «С 22 февраля 2022 года правило «3П» [привит, переболел, протестирован] будет действовать для въезда из всех стран, включая также Россию», — приводит ТАСС заявление минздрава страны

Таким образом, как пояснили в минздраве, въехать в Австрию сможет любой человек, который был привит вакциной, одобренной Европейским агентством лекарственных средств (EMA) или Всемирной организацией здравоохранения, выздоровел или просто сдал тест. В качестве тестов разрешены как ПЦР-тесты, срок действия которых не должен превышать 72 часа, так и тесты на антиген — по ним результат не должен превышать максимум 24 часа.

В настоящее время власти Австрии начинают поэтапно отменять основные ограничения по коронавирусу. С 19 февраля посещать рестораны, заселяться в отели и ходить в фитнес-центры можно будет не только переболевшим и привитым, но и тем, кто предъявит отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. С 5 марта планируется отменить ограничения на посещение всех заведений при наличии соответствующих сертификатов. Время работы ресторанов не будет ограничено. Масочный режим останется обязательным только в супермаркетах, аптеках, банках, отделениях почты.