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Латвия и Литва открывают въезд для российских туристов

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Для россиян открыли въезд в Литву и Латвию. Путешественников попросят предъявить отрицательный ПЦР-тест в обеих странах. Рассказываем, какие еще есть условия для въезда.

Shutterstock.com

Как сообщает издание Delfi со ссылкой на парламентского секретаря МИД Латвии Яниса Бекериса, чтобы въехать в страну, путешественникам потребуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. При этом условия получения визы остаются прежними — для этого тест не понадобится.

Однако пока на сайте Ростуризма указывается, что въезд в Латвию для российских туристов запрещен. Сроки отмены запрета на въезд также не уточняются. По словам Бекериса, Латвия готова Латвия готова отказаться от списка «безопасных» и «небезопасных» (куда входит Россия) по коронавирусу стран.

А в Литве начали принимать заявки на выдачу шенгенских виз для всех целей поездки, в том числе и туристических, пишет VFS Global.

Гражданам России разрешили въезд в Литву при наличии действующей шенгенской визы и отрицательного ПЦР-теста, который сделали не более чем за 72 часа до прибытия в страну. Также российские путешественники могут предъявить сертификат о вакцинации, одобренным в ЕС препаратом.

При подаче документов на визу путешественнику необходимо подтвердить, что поездка планируется позже 31 марта 2022 года.

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