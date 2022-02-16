Латвия и Литва открывают въезд для российских туристов

Как сообщает издание Delfi со ссылкой на парламентского секретаря МИД Латвии Яниса Бекериса, чтобы въехать в страну, путешественникам потребуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. При этом условия получения визы остаются прежними — для этого тест не понадобится.

Однако пока на сайте Ростуризма указывается, что въезд в Латвию для российских туристов запрещен. Сроки отмены запрета на въезд также не уточняются. По словам Бекериса, Латвия готова Латвия готова отказаться от списка «безопасных» и «небезопасных» (куда входит Россия) по коронавирусу стран.

А в Литве начали принимать заявки на выдачу шенгенских виз для всех целей поездки, в том числе и туристических, пишет VFS Global.

Гражданам России разрешили въезд в Литву при наличии действующей шенгенской визы и отрицательного ПЦР-теста, который сделали не более чем за 72 часа до прибытия в страну. Также российские путешественники могут предъявить сертификат о вакцинации, одобренным в ЕС препаратом.

При подаче документов на визу путешественнику необходимо подтвердить, что поездка планируется позже 31 марта 2022 года.