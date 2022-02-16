Привитые «Спутником Лайт» туристы могут въезжать в Таиланд без карантина

Одним из основных условий программы «песочница» является является обязательное семидневное нахождение в пределах определенных территорий. С 1 февраля «песочница» доступна на Пхукете, в провинциях Краби, Пхангнга, Трат (остров Чанг), Сураттхани (острова Тао, Пханган, Самуи) и Чонбури (районы Бангламунг, Сирача, остров Сичанг и Паттайя). Среди аэропортов, куда можно прибыть по программе — Самуи, Краби, Утапао, Суваннапхум (Суварнабхуми), Донмыанг и Пхукет. Чтобы въехать в Таиланд по данной программе, необходимо зарегистрироваться в системе Thailand Pass.

«Включение «Спутника Лайт» в список разрешенных для въезда в Таиланд вакцин по программе «песочница» является очень большим шагом для развития туризма и увеличения пассажиропотока из России. На сегодняшний день большое число людей привито именно «Спутником Лайт». В краткосрочной перспективе это поможет таиландской туристической отрасли получать большее количество путешественников», — приводит ТАСС слова генерального представителя Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрея Снеткова.

По мнению Снеткова, ограничение «Спутника Лайт» «песочницей» не станет проблемой для российских путешественников. «Подавляющее большинство туристов пользуется именно «песочницей», поскольку реальные сроки проживания намного превышают обязательные семь дней. Многие продолжают ехать на Пхукет и с недавнего времени в Паттайю, которые как раз включены в эту туристическую программу, где проводят до двух-трех недель», — добавил он.