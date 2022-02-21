Наедине с природой: 7 экоотелей и глэмпингов для зимнего отдыха в Ленобласти

Нет времени объяснять — cобирайте вещи, выключайте телефон и уезжайте в лес! «Собака.ru» составила список экоотелей и панорамных глэмпингов в Ленобласти, где уютно отдыхать даже зимой: от шалашей, покрытых мхом, на Зеркальном озере до геокуполов с видом на Финский залив.
Экоотель «Лес»
Экоотель находится на берегу озера Зеркальное (в 2,7 км от железнодорожной станции Яппиля). Здесь нет электричества и водопровода — только свечи, факелы и нетронутый лес вокруг. На территории расположено пять домиков и два шалаша, покрытые мхом и дерном снаружи и отапливаемых дровяными печами внутри, поэтому в них очень тепло зимой. Есть домик для приготовления гриля. На берегу — баня, оборудованная площадкой для костров, и экотуалеты. Во время стойких морозов на Зеркальном озере для гостей работает каток. Есть бесплатный сноутюбинг. Можно покататься на лыжах, но спортивный инвентарь придется взять с собой. На месте продают наборы для костра, матрасы из сена и подушки с травами (класс!).
Где: Выборгский район, озеро Зеркальное, Южный берег.
Цена: экодомик на двоих — 3000 рублей в сутки, шалаш с видом на озеро — 3500 в сутки.
Подробную информацию можно узнать здесь.
Отель We Lodge
Это отель в хвойном лесу на берегу Медного озера. Создатели позаботились о сохранении природного ландшафта — все постройки стоят на свайном фундаменте, жилье построено без вырубки деревьев, а коммуникации проложены без вреда для корней растений. В бунгало установлены энергосберегающие окна, светодиодные лампы и печное отопление. Владельцы полностью отказались от одноразовой пластиковой посуды, есть сортировка отходов по фракциям. В холодное время года можно посетить травяную парную и погулять по лесным тропам. Есть лесной панорамный бар-гостиная Roots, где подают авторские алкогольные коктейли — за них отвечают Илья Астафьев и Евгений Горбунов из Gin Tonic Bar.
Где: Ленинградская область, Медное озеро.
Цена: от 16000 рублей.
Подробную информацию можно узнать здесь.
Кемпинг My Tree
Кемпинг состоит из 10 геокуполов в окружении соснового леса с панорамным видом на Финский залив. Шатры оснащены дровяной печью, электричеством, кухней с холодильником, микроволновкой, чайником, набором посуды. Есть домики на первой береговой линии (50 метров до воды) и на второй. Можно арендовать сауну и горячую купель за дополнительную плату. Разрешено заселение с животными. Есть ресторан, но пока он работает в тестовом режиме.
Где: Ленинградская область, Приморское шоссе, Мыс Кюрениеми.
Цена: от 9500 рублей за двоих (завтраки включены в стоимость).
Подробную информацию можно узнать здесь.
Лесной отель Hills & Huts
Глэмпинг находится в сосновом массиве в окружении скал на границе с Карелией. Домики оборудованы биотуалетом, печью-камином, освещением. У каждого есть места для костра со скамейками. А вот душевые и обычные туалеты расположены в отдельном здании. Круглый год на территории работает гастробар в большом шатре, есть настольные игры, баня-бочка, горячая купель Фурако, маршруты для любителей треккинга. В 10 минутах от глэмпинга находится озеро Вуокса, до которого приятно гулять по лесной тропе.
Где: Ленинградская область, Приозерский район, поселок Горы.
Цена: аренда зимой в будний день обойдется в 6000 рублей, в выходные — 8000 рублей.
Подробную информацию можно узнать здесь.
Shanti Home
Есть два отеля в Ленинградской области: дома в окружении леса в Лосево и глэмпинги возле озера в Громова. Во всех есть душевая с туалетом, кухня, панорамные окна с живописными видами на озеро или лес. Часть из них оборудована дровяной горячей купелью, которую топят по запросу. В отеле в Громова у каждого домика есть собственный пирс и лодка (доступна летом за дополнительную плату). Зимой особенно приятно взять здесь в аренду виниловый проигрыватель или проект для просмотра фильмов. Для любителей активного отдыха есть прокат лыж. На территории глэмпингов также работают купель на дровах и баня с видом на озеро.
Где: Ленинградская область, поселок Лосево и поселок Громово.
Цена: от 6000 рублей за домик на двоих.
Подробную информацию можно найти здесь.
Boho Camp
Экохижины в стиле типи — жилищ кочевых индейцев — (вау!) и деревянные домики располагаются в Ленинградкой области (на границе с Карелией). Все шатры украшены ловцами снов, фонарями, свечами, оснащены обогревателями и даже (!) электрическими простынями. Есть юрта с кострищем внутри прямо на берегу реки, баня и главное — нет wi-fi (полный детокс!). Можно отдыхать здесь с животными. Недалеко от территории отеля есть достопримечательности: музей водки, кузница, Староладожская крепость, Троицкий Александро-Свирский монастырь, Покрово-Тервенический монастырь.
Где: Ленинградская область, Лодейнопольский район, Акулова гора.
Цена: от 4000 рублей за двухместное размещение.
Подробную информацию можно узнать здесь.
Кемпинг «Северный Крым»
В 120 километрах от города располагается глэмпинг в сосновом лесу. На территории есть геосферы с панорамными окнами с видом на озеро, уютные шатры и домики. Зимой здесь полно развлечений: библиотека, каток, сноутюбинг, баня. Работает ферма, где можно покормить домашних животных. А еще на территории живут северные олени.
Где: Ленинградская область, Лужский район, Заклинская волость, д. Замошье.
Цена: от 5000 рублей.
Подробную информацию можно узнать здесь.
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