Наедине с природой: 7 экоотелей и глэмпингов для зимнего отдыха в Ленобласти

Экоотель находится на берегу озера Зеркальное (в 2,7 км от железнодорожной станции Яппиля). Здесь нет электричества и водопровода — только свечи, факелы и нетронутый лес вокруг. На территории расположено пять домиков и два шалаша, покрытые мхом и дерном снаружи и отапливаемых дровяными печами внутри, поэтому в них очень тепло зимой. Есть домик для приготовления гриля. На берегу — баня, оборудованная площадкой для костров, и экотуалеты. Во время стойких морозов на Зеркальном озере для гостей работает каток. Есть бесплатный сноутюбинг. Можно покататься на лыжах, но спортивный инвентарь придется взять с собой. На месте продают наборы для костра, матрасы из сена и подушки с травами (класс!).

Где: Выборгский район, озеро Зеркальное, Южный берег.

Цена: экодомик на двоих — 3000 рублей в сутки, шалаш с видом на озеро — 3500 в сутки.

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