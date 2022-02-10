В петербургских МФЦ теперь можно оформить заграничную визу

«При получении готового документа граждане смогут сразу обратиться за оформлением визы. Пока подать документы для оформления визы можно в 29 стран, в том числе в страны Шенгенской зоны», — заявили в комитете по информатизации и связи.

В ведомстве пообещали, что количество стран, в которые можно оформить визу через МФЦ, увеличат после отмены коронавирусных ограничений. Сейчас получить визу можно в десяти многофункциональных центрах. Предполагается, что эту услугу будут оказывать в МФЦ каждого района города.

Оформление визового документа будет проходить в один или два этапа. Максимальный срок предоставления въездного документа — 70 рабочих дней.