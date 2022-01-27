Личный опыт: как мы провели 50 часов в парализованном из-за снега аэропорту Стамбула — отсутствие еды, сон на полу, бунт и обрушение крыши

Тысячи людей из разных стран (в том числе и из России) застряли на этой неделе в Стамбуле из-за непогоды, парализовавшей работу местного аэропорта. Новостные сайты, ленты Twitter и Instagram заполнили фотографии людей, спавших прямо на полу зала ожидания. Дошло до того, что разгневанные пассажиры даже устроили бунт в здании аэровокзала. Мы поговорили с россиянкой Ириной, которая провела двое суток в аэропорту турецкой столицы, причем 10 часов она с мужем находилась в закрытом самолете на взлетно-посадочной полосе.
Как мы оказались в закрытом аэропорту
Мы с мужем летали в Стамбул на три дня, просто отдохнуть. Все это время погода была не самая лучшая, периодически шел снег, но обычно он быстро таял. Ничто не предвещало, что погода изменится настолько, что город будет парализован. Хотя за день до вылета мы смотрели телевизор, и там показывали, что в отдельных районах сильные снегопады.
Улетали мы 24 января в 12.30, поэтому в аэропорт мы выехали рано утром, где-то в 7.30. Пока мы добирались, было видно, что погода портится, срывается то ли дождь, то ли снег, слякоть какая-то кругом, но чего-то сверхъестественного не было. Приехав в аэропорт, мы прошли регистрацию, вышли на посадку, сели в самолет и стали ждать вылета. Началась небольшая метель, как оказалось, это было только начало.
Как мы 10 часов ждали вылета в самолете
Наш самолет стал рулить по полосам, останавливаться, ждать. Это происходило дольше, чем обычно, но тогда мы не придавали этому значения. Мало ли, какие там технические нюансы, может, очередь на взлет. Так прошел час. Капитан сообщил нам, что погода ухудшается и разрешения на взлет нам не дают, придется ждать.
Пилоты и стюардессы в это время делали все, что могли: давали воду, пытались успокоить. А вот поесть было нельзя, мы летели «Победой», у них питания в принципе не было на борту, а доставить его в закрытый самолет было невозможно. Каждый час-полтора капитан связывался с диспетчерами, но никаких новостей не было.
Часа через четыре ветер настолько усилился, что наш самолет начало шатать, шел очень сильный снег. Стало понятно, что никакого вылета не будет. Тогда нам сообщили, что службы аэропорта ждут улучшения погоды, чтобы отбуксировать нас на стоянку. Но снегопад не останавливался, нас стало заносить. При этом экипаж был вынужден экономить топливо, поэтому света почти не было, а кондиционеры работали на минимальной мощности. Часам к шести вечера было уже настолько душно, что люди стали задыхаться. Только тогда нам дали разрешение приоткрыть двери самолета, чтобы проветрить салон.
Наконец подъехала техника, но расчищать нас не спешили, сначала начали эвакуировать рейсы «Турецких авиалиний», стоявшие поблизости. При этом нас уверяли, что мы в очереди находимся первыми. Мы стали уже смеяться, что да, мол, первые с конца. Так и получилось: нас вытащили из снежного плена самыми последними.
О ночи в аэропорту
Когда нас наконец расчистили (а снега было очень много), к самолету подвели трап. Это заняло, наверное, минут 40. После этого всех загрузили в два автобуса, на которых нас повезли к зданию аэропорта. Перед нами ехала техника и чистила дорогу, но это не особо помогало, резина-то у всех летняя. Наш автобус несколько раз пробуксовывал, второй автобус вообще застрял. Пока мы ехали по полосам для рулежки, мы видели небольшой бульдозер, который застрял в сугробе — его наполовину занесло, только задние колеса торчали.
Наконец мы добрались, нас встретили сотрудники аэропорта и на русском объяснили, что вылета сегодня не будет, но никакой информации больше не дали. Мы прошли через паспортный контроль (нам вновь поставили штампы о прибытии в Турцию) и стали ждать у представительства «Победы». Само здание аэровокзала было закрыто на вход и выход.
Чуть позже к нам подошли сотрудники аэропорта, принесли нам пакеты из Burger King, и мы впервые за день поели: дали по гамбургеру, картошке фри и коле. Ничего сказать нам по-прежнему не могли, так что пришлось устраиваться на ночлег. Все сидячие места были заняты, поэтому спали кто как мог. Нам пришлось ночевать на полу, лежа на своих куртках.
О бунте в аэропорту и обрушении крыши
Когда мы проснулись, тут же принялись мониторить информацию. Слава богу, нам открыли неограниченный доступ к местному Wi-Fi (обычно там с одного устройства можно сидеть не более часа). Люди стали решать рабочие вопросы, звонить близким. У нас дети были в Москве с бабушкой, мы наконец смогли их успокоить.
Между тем снег и ветер закончились, было непонятно, почему полосы по-прежнему не могут убрать. Представители администрации вообще ничего не сообщали, только звучали предупреждения об обязательном ношении масок и социальной дистанции. Какую-то помощь мы получали только от представительства авиакомпании. Потом мы услышали, что в одном из зданий аэропорта рухнула крыша из-за снега. Это был какой-то ангар для багажа, из-за этого у многих начались проблемы с чемоданами. Благо, нас это не коснулось: все наши вещи оставались в самолете.
Постепенно аэропорт стал переполняться, ведь с утра начали прибывать люди, у которых билеты были на 25-е число. Но самолеты не взлетали, и все новые пассажиры оставались в зале ожидания. Люди начали сходить с ума, ведь все устали, многие были с детьми. Ближе к 15 часам мы стали слышать крики с первого этажа (сами мы были на втором). Эти крики становились все организованнее, люди требовали, чтобы их услышали, чтобы им сообщили хоть какую-то информацию. Туда пригнали полицию, началась давка. Нас на втором этаже стали разводить по группам, чтобы мы не собирались большой толпой. В какой-то момент начали составлять списки пассажиров нашего рейса и в конце концов развезли по отелям (наш был где-то в получасе езды от аэропорта), где мы поужинали и провели ночь.
О взаимопомощи
Мы с другими пассажирами нашего рейса очень быстро самоорганизовались, запустили чат в WhatsApp. Всего в нем было человек 30-40: те, кто рядом сидел в самолете, кто рядом оказался в аэропорту.
Мы сдружились, держали друг друга в курсе. Кто-то дежурил у стоек регистрации, кто-то у представительства авиакомпании, кто-то на выдаче еды. Постоянно помогали: давали лекарства, если кому-то было надо, обменивались зарядками, пауэр-банками.
Мы до сих пор общаемся в этом чате, даже после возвращения.
О дороге домой
Утром 26-го января нас забрали на автобусе из отеля и привезли в аэропорт. На табло по-прежнему была информация о том, что все самолеты задержаны. Нам пришла смс, что вылет намечен на 13.00, но это было не первое такое сообщение, поэтому мы не особо радовались.
Однако около полудня на табло появился номер выхода для нашего рейса, мы пошли туда. Там нас продержали около часа, но потом пришел экипаж. Мы все аплодировали им! Появилась надежда, что мы все же вернемся скоро домой. Наконец нас завели в самолет, и около 15 часов мы вылетели.
У меня из-за задержки проблем не было, я домохозяйка. У мужа на работе претензий тоже не было, ведь все было в новостях. Вопросов не возникло. Все понимали, что форс-мажор, который нельзя было предвидеть. А вот аэропортом Стамбула, мы, конечно, оказались разочарованы. Его называют крупнейшим в Европе, транспортным хабом нового поколения, но все это время мы не получали никакой информации, снег не могли убрать два дня. В общем, поездку эту мы запомним надолго.
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