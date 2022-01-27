Личный опыт: как мы провели 50 часов в парализованном из-за снега аэропорту Стамбула — отсутствие еды, сон на полу, бунт и обрушение крыши

Как мы 10 часов ждали вылета в самолете

Наш самолет стал рулить по полосам, останавливаться, ждать. Это происходило дольше, чем обычно, но тогда мы не придавали этому значения. Мало ли, какие там технические нюансы, может, очередь на взлет. Так прошел час. Капитан сообщил нам, что погода ухудшается и разрешения на взлет нам не дают, придется ждать.

Пилоты и стюардессы в это время делали все, что могли: давали воду, пытались успокоить. А вот поесть было нельзя, мы летели «Победой», у них питания в принципе не было на борту, а доставить его в закрытый самолет было невозможно. Каждый час-полтора капитан связывался с диспетчерами, но никаких новостей не было.

Часа через четыре ветер настолько усилился, что наш самолет начало шатать, шел очень сильный снег. Стало понятно, что никакого вылета не будет. Тогда нам сообщили, что службы аэропорта ждут улучшения погоды, чтобы отбуксировать нас на стоянку. Но снегопад не останавливался, нас стало заносить. При этом экипаж был вынужден экономить топливо, поэтому света почти не было, а кондиционеры работали на минимальной мощности. Часам к шести вечера было уже настолько душно, что люди стали задыхаться. Только тогда нам дали разрешение приоткрыть двери самолета, чтобы проветрить салон.

Наконец подъехала техника, но расчищать нас не спешили, сначала начали эвакуировать рейсы «Турецких авиалиний», стоявшие поблизости. При этом нас уверяли, что мы в очереди находимся первыми. Мы стали уже смеяться, что да, мол, первые с конца. Так и получилось: нас вытащили из снежного плена самыми последними.