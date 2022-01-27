Российского тревел-блогера избили камнями в Каире из-за фотографии

«Сегодня мог быть последний день в моей жизни. Во время фотопрогулки по Каиру, в городе мусорщиков, на меня напали местные жители», — написал Арсений.

Мужчина в посте рассказал, что на него напали несколько человек и попытались отобрать камеру, затем в ход пошли булыжники, один из них попал Котову по голове. Пострадавшему удалось сбежать и позвонил местному жителю, знакомый которого работает в полиции.

Как оказалось, оба участников конфликта написали заявления в полицию. Блогеру уже оказали медицинскую помощь, теперь он ждет суда. Блогер уже провел в отделении сутки, у него обнаружили сотрясение мозга. Предполагается, что им «хочет заняться public security (местное ФСБ) из-за фотографий гнилого района».

В последнем сообщении Котов попросил подписчиков достучаться до МИД России, так как после нескольких звонков, помощи от посольства не последовало. Затем блогер обновил свой пост и заявил, что консул к нему все-таки добрался.