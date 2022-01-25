Норвегия отменяет обязательный карантин для всех прибывающих в страну

Обязательный карантин для прибывающих будет отменен с завтрашнего дня, 26 января. В первую очередь изменения коснутся тех, кто не привит или использовал вакцину, не входящую в список одобренных Всемирной организацией здравоохранения.

Для въезда в Норвегию потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР или экспресс-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 24 часа до въезда в страну. По прибытии путешественники обязаны будут пройти еще одно тестирование, либо сдать анализ в течение 24 часов. В случае положительного теста туристу нужно будет отправиться на самоизоляцию.

При въезде в Норвегию иностранные граждане должны заполнить регистрационную анкету. Исключение сделают для детей младше 16 лет. Карантин может быть вновь введен «в случае ухудшения ситуации с заражением или появления нового варианта вируса, требующего более строгих мер».

Ранее иностранцы, привитые не входящей в список одобренных ВОЗ вакциной, должны были проходить тестирования на коронавирус, а также соблюдать по прибытии 10-дневный карантин. Его срок можно было сократить после получения отрицательного результата ПЦР или экспресс-теста, сделанного на третий день изоляции.