Куба смягчила антикоронавирусные требования для въезда организованных российских туристов

Как рассказал изданию советник по туризму посольства Кубы в РФ Хуан Карлос Эскалона Пельисер, такое решение было принято в связи с улучшением эпидемической обстановки в стране. На Кубе вакцинировано более 92% населения, включая детей старше двух лет.

Однако всем прибывающим на Кубу путешественникам все еще необходимо не позднее чем за 12 часов до вылета и не ранее чем за 72 часа заполнить электронную анкету и получить QR-код. Хуан Карлос Эскалон Пельисер также добавил, что в стране проводят экскурсии, бары и рестораны, но меры безопасности придется соблюдать.