18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

Куба смягчила антикоронавирусные требования для въезда организованных российских туристов

Поделиться:

Власти Кубы упростили правила въезда для организованных туристов из России. Теперь им необязательно предъявлять сертификаты о вакцинации или ПЦР-тесты, пишет «Интерфакс».

Shutterstock

Как рассказал изданию советник по туризму посольства Кубы в РФ Хуан Карлос Эскалона Пельисер, такое решение было принято в связи с улучшением эпидемической обстановки в стране. На Кубе вакцинировано более 92% населения, включая детей старше двух лет.

Однако всем прибывающим на Кубу путешественникам все еще необходимо не позднее чем за 12 часов до вылета и не ранее чем за 72 часа заполнить электронную анкету и получить QR-код. Хуан Карлос Эскалон Пельисер также добавил, что в стране проводят экскурсии, бары и рестораны, но меры безопасности придется соблюдать.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: