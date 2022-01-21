Бортпроводникам разрешат «успокаивать» дебоширов с помощью пластиковых наручников и нейлоновых ремней

Нарушителей до конца полета будут держать под наблюдением. Если от дебоширов кто-то пострадает, что капитан самолета обязан будет сообщить в аэропорт пункта прибытия о необходимости оказания скорой медицинской помощи.

Бортпроводников обяжут держать в закрытом доступе от посторонних лиц средства сдерживания. Также в документе прописано, что по прибытии в место назначения пассажиров воздушного судна будут просить оставаться на местах, прежде чем правоохранители помогут снять нарушителя с борта.