«Аэрофлот» возобновляет все рейсы из Москвы в Казахстан

Полеты в город Актау будут возобновлены с четверга, 20 января, рейсы в Шымкент — с субботы, 22 января. Полеты будут выполняться один раз в неделю по действующему расписанию авиакомпании:

Рейс SU1954 направлением Москва—Актау выполняется по четвергам. Вылет в 23:35 по местному времени.

Рейс SU1955 направлением Актау—Москва выполняется по пятницам. Вылет в 05:30 по местному времени.

Рейс SU1950 направлением Москва—Шымкент выполняется по субботам. Вылет в 21:25 по местному времени.

Рейс SU1951 направлением Шымкент—Москва выполняется по воскресеньям. Вылет в 05:30 по местному времени.

Таким образом, с 22 января полетная программа «Аэрофлот»а в Казахстан будет полностью восстановлена. Продажа билетов на собственные рейсы авиакомпании открыта без ограничений.

Напомним, с 14 января «Аэрофлот» также возобновил ежедневные регулярные рейсы по маршруту Москва—Алматы—Москва. Рейс SU1946 вылетает из Москвы (Шереметьево) в 02:35 и прибывает в Алматы в 10:30. Обратный рейс SU1947 вылетает из аэропорта Алматы в 12:00 и прибывает в Москву в 14:00. Ранее, с 10 января, авиакомпания восстановила авиасообщение с Нур-Султаном.