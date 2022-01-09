Израиль разрешил въезд туристам, привитым вакциной «Спутник V»

В сообщении ведомства говорится, что для въезда в Израиль всем иностранным гражданам необходимо предъявить свидетельства о вакцинации или о выздоровлении (только Евросоюза), выданные менее чем за 6 месяцев до вылета. Признанными типами вакцин являются одобренные ВОЗ, а также российский «Спутник V». С момента вакцинации до прибытия в Израиль должно пройти не менее 14 дней.



Также в МИД Израиля уточнили, что все въезжающие в страну, в том числе и израильтяне, должны заполнить онлайн-форму заявления о въезде в течение 48 часов до вылета, включая декларацию о здоровье, а при регистрации предъявить сертификат о прививке, сделанной не позднее 6 месяцев назад, отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до вылета.



Прибывающие в аэропорт Бен-Гурион иностранцы должны будут сделать еще один ПЦР-тест и оставаться на карантине до получения результатов или в течение 24 часов.



Напомним, что Израиль был полностью закрыт для иностранцев с марта 2020 года по ноябрь 2021 года. Открыть страну для россиян планировали еще 1 декабря, однако вмешался штамм «Омикрон».