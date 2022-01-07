Эксперты назвали самые безопасные авиакомпании мира

По состоянию на 2022 год самой безопасной авиакомпанией в мире признана Air New Zealand. Таковы итоги исследования портала AirlineRatings.

При составлении топа эксперты ориентировались на такие критерии, как безопасность, возраст компании и политика в отношении коронавируса. При оценке безопасности учитывались аварии и серьезные инциденты за последние годы, а также значимые инициативы.

В тройку лидеров, помимо Air New Zealand, вошли компании Etihad Airways из ОАЭ и Qatar Airways (Катар). Топ-5 замыкают Singapore Airlines (Сингапур) и TAP Air Portugal (Португалия). Далее в списке присутствуют такие авиакомпании, как SAS (Дания, Норвегия и Швеция), Qantas (Австралия), Alaska Airlines (США) и другие. Весь список можно изучить на сайте AirlineRatings.

В списке AirlineRatings нет ни одной российской авиакомпании.