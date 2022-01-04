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Кипр ужесточил коронавирусные требования к туристам с 4 января

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Кипр вводит дополнительные антикоронавирусные ограничения для иностранных туристов. По данным местного издания Kathimerini, новые меры начнут действовать с 4 января.

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С сегодняшнего дня все пассажиры независимо от статуса вакцинации должны предъявлять при въезде отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 48 часов до прибытия. Кроме того, прибывающим необходимо сдать еще один ПЦР-тест уже на Кипре —  при этом за свой счет. Также министерство здравоохранения страны подготовило список более чем из 60 стран, граждане которых обязаны сдать антиген-тест по истечении 72 часов с момента приезда. Россия тоже вошла в этот перечень.

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