Кипр ужесточил коронавирусные требования к туристам с 4 января

С сегодняшнего дня все пассажиры независимо от статуса вакцинации должны предъявлять при въезде отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 48 часов до прибытия. Кроме того, прибывающим необходимо сдать еще один ПЦР-тест уже на Кипре — при этом за свой счет. Также министерство здравоохранения страны подготовило список более чем из 60 стран, граждане которых обязаны сдать антиген-тест по истечении 72 часов с момента приезда. Россия тоже вошла в этот перечень.